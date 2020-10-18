Ранее Минобороны Азербайджана неоднократно распространяло видеокадры захваченных у армян военных трофеев, среди которых танки, тяжелая техника, вооружение и бесчисленное количество боеприпасов.

Стремительное успешное наступление Азербайджанской армии вынуждает армянские войска оставить свои позиции на оккупированных территорий и бежать. В результате отступления армянская армия бросает вооружение и технику, которые становятся трофеями азербайджанской армии.

В распоряжении редакции haqqin.az оказались фотографии брошенных армянскими военными ящиков со снарядами для 82-мм минометов. Примечательно, что снаряды для минометов были произведены в Багдаде, что является очередным свидетельством того, что Армения получает вооружение из Ирака.

Ранее haqqin.az писал о том, что из Сулеймании (Иракский Курдистан) в Ереван осуществляются регулярные авиарейсы, на которых доставляются боевики террористических организаций ПKK/YPG, а также вооружение.

Для поставки вооружения и живой силы задействованы гражданские самолеты и государственные самолеты Армении, что является серьезным нарушением правил Международной организации гражданской авиации (İCAO).