Генерал Махмудов: «Армяне пытались вновь захватить освобожденные села в Джебраиле»

«Вооруженные силы Армении, воспользовавшись временным гуманитарным перемирием, с 00.00 18 октября стали обстреливать наши позиции в Джебраильском и Гадрутском направлениях». Об этом сказал начальник департамента по вопросам международного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов во время брифинга для дипломатического корпуса в университете ADA.

«Армянская армия перешла в атаку в направлениях Физули и Агдере. Армяне пытались вновь захватить освобожденные нами от оккупации села Джебраильского района, однако вынуждены были бежать», - сообщил он.