Житель Шамкира, бывший командир воинской части полковник-лейтенант запаса Наби Ахмедов совершил поступок, достойный уважения и подражания.

Как передает haqqin.az, Наби Ахмедов передал в Фонд помощи Вооруженным силам 50 тысяч манатов, которые копил на старость и разные нужды из своей пенсии и средств, которыми помогают ему дети, проживающие за рубежом.

Пожелав нашим доблестным солдатам успехов в священной Отечественной войне, ветеран Вооруженных сил твердо заявил, что великая победа Азербайджанской армии не за горами. «Да здравствует Верховный главнокомандующий! Да здравствует азербайджанский солдат! Карабах – это Азербайджан!», - провозглашает ветеран.