Израильские СМИ бьют в набат: армяне бомбят и евреев! они о нас
В результате ракетного обстрела со стороны Армении в Гяндже пострадали представители местной еврейской общины, которая насчитывает около 800 человек. Как сообщал накануне haqqin.az, на встречу с ними на следующий день после обстрела из Баку выехал раввин Шнеур Сегал, представитель движения ХАБАД в Азербайджане и духовный лидер ашкеназской общины республики.
Раввин Шнеур Сегал уже десять лет живет в Баку. Он получил азербайджанское гражданство, женат, отец восьмерых детей. Об этом пишет израильское издание «Детали».
«Я приехал в Гянджу рано утром. Людей надо поддержать, подбодрить, успокоить. Мы с местной общиной постоянно поддерживаем контакт, обмениваемся информацией. Как правило, я несколько раз в год приезжаю сюда», - рассказывает Шнеур Сегал.
По его словам, среди пострадавших от обстрела есть и евреи, дома некоторых из них были разрушены.
«Меня привели именно туда, куда угодили снаряды. От домов ничего не осталось. Страшное зрелище: развороченные руины, посреди которых, например, в пыли валяется кукла – и ты понимаешь, что с ней играл совсем недавно ребенок, а теперь, если он даже жив, сможет ли он забыть то время, когда с неба падали ракеты, разрушая дома и убивая людей? Почему от обстрелов должно страдать мирное население?», - задается вопросом раввин.
По словам Шнеура Сегала, у одной еврейской семьи в Гяндже есть дом с большим двором, там община нередко собирается на открытом воздухе. Люди молятся, беседуют, отмечают еврейские праздники. Здесь же раввин встретился с людьми, чтобы обсудить ситуацию после бомбежки.
«Сегодня тема конфликта – больная для любого, кто живет в Азербайджане, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Люди говорят, что давно можно было договориться и решить проблему мирным путем, вернуть оккупированные территории, не доводить дело до военного конфликта», - сказал он.
Шнеур Сегал также отметил, что в Азербайджане проживает большая еврейская община и, по его подсчетам, только в Баку живут 20-25 тысяч евреев. Еврейская община ведет активный образ жизни и постоянно растет.