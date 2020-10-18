Отдел информации 16:43

В результате ракетного обстрела со стороны Армении в Гяндже пострадали представители местной еврейской общины, которая насчитывает около 800 человек. Как сообщал накануне haqqin.az, на встречу с ними на следующий день после обстрела из Баку выехал раввин Шнеур Сегал, представитель движения ХАБАД в Азербайджане и духовный лидер ашкеназской общины республики. Раввин Шнеур Сегал уже десять лет живет в Баку. Он получил азербайджанское гражданство, женат, отец восьмерых детей. Об этом пишет израильское издание «Детали».

«Я приехал в Гянджу рано утром. Людей надо поддержать, подбодрить, успокоить. Мы с местной общиной постоянно поддерживаем контакт, обмениваемся информацией. Как правило, я несколько раз в год приезжаю сюда», - рассказывает Шнеур Сегал. По его словам, среди пострадавших от обстрела есть и евреи, дома некоторых из них были разрушены. «Меня привели именно туда, куда угодили снаряды. От домов ничего не осталось. Страшное зрелище: развороченные руины, посреди которых, например, в пыли валяется кукла – и ты понимаешь, что с ней играл совсем недавно ребенок, а теперь, если он даже жив, сможет ли он забыть то время, когда с неба падали ракеты, разрушая дома и убивая людей? Почему от обстрелов должно страдать мирное население?», - задается вопросом раввин.