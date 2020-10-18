Армения обнародовала еще один список убитых в Карабахе
Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала новый список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в новом списке 19 фамилий.
Армения официально признала гибель 739 военнослужащих, хотя, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в несколько раз больше.
Абрамян Татул Гагикович, 2001 г.р.
Бабаян Рафик Арменович, 2001 г.р.
Саркисян Маис Коляевич, 1991 г.р.
Резервист Погосян Артем Генрихович, 1982 г.р.
Резервист Акопян Арег Ашотович, 1977 г.р.
Резервист Антонян Артём Владимирович, 1978 г.р.
Меликян Нарек Саркисович, 1995 г.р.
Назарян Тигран Самвелович, 2001 г.р.
Марукян Эдуард Геворкович, 2001 г.р.
Аджикян Эрик Саркисович, 2001 г.р.
Манташян Акоп Арсенович, 2001 г.р.
Арутюнян Тигран Жораевич, 1999 г.р.
Арутюнян Марлен Артюшевич, 1999 г.р.
Хачатрян Айк Гагикович, 1986 г.р.
Кешишян Артем Вазгенович, 1991 г.р.
Резервист Казарян Артур Норайрович, 1976 г.р.
Хачатрян Ованнес Аршавирович, 1983 г.р.
Саркисян Артем Норайрович, 1981 г.р.
Закарян Седрак Аревшатович, 1980 г.р.