«США уже заявили, что в настоящее время Азербайджан является территорией, где может быть террористическая угроза. Мы знаем, что армянская сторона и раньше была связана с террористическими организациями и группами». Об этом сегодня на брифинге для представителей дипломатического корпуса в Университете АДА сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан предпринимает все необходимые меры для защиты гражданских лиц и представителей дипломатического корпуса от террористической угрозы: «Мы уже обратились к странам, у которых есть посольства в Азербайджане, чтобы подняли уровень безопасности дипломатических миссий и особое внимание уделялось безопасности».