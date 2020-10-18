Армяне обстреливают села в Тертере и Агдаме
Армянские вооруженные силы подвергают артиллерийскому обстрелу населенные пункты Тертерского и Агдамского районов, сообщает пресс-служба Минобороны.
Армянские вооруженные силы подвергают артиллерийскому обстрелу населенные пункты Тертерского и Агдамского районов, сообщает пресс-служба Минобороны.
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