Хикмет Гаджиев: «У азербайджанской армии нет целей в Армении»

«Я хочу повторить слова президента Азербайджана Ильхама Алиева. У азербайджанской армии нет никаких целей на территории Армении». Об этом во время брифинга для дипломатического корпуса в Университете ADA сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Вооруженные силы Азербайджана предпринимают шаги в рамках границ суверенного Азербайджана и не проводят никаких операций против мирного населения: «Наряду с этим, Азербайджан поддерживает мирное урегулирование конфликта. Но эти переговоры должны дать какой-то результат. Мы обращаемся к мировой общественности с призывом поддержать наши усилия. Хотелось бы обратить внимание и на вопрос наемников, которых привозит Армения в зону боевых действий под видом добровольцев. Это серьезная угроза для региона. В настоящее время их используют против Азербайджана. Мы также хотели бы подчеркнуть вопрос поставок оружия и боеприпасов Армении. Это оружие порой перевозится на гражданских самолетах. У нас есть подробная информация об этом. Компании, управляющие этими гражданскими самолетами, находятся на территории Европы, тем самым нарушаются все конвенции, международное право. Мы хотели бы обратиться к этим странам, чтобы они прекратили поставки посредством гражданских рейсов в Армению оружия, ракетных систем, в частности, ракет «Смерч», продаваемых на «черном рынке». Потому что эти ракеты используются против мирного населения Азербайджана. Международная общественность должна понимать, что любое оружие, поставляемое Армении, будет использоваться против мирного населения Азербайджана».