Президент Азербайджана уже несколько раз заявлял, что у нас нет проблем с гражданским, с мирным населением Армении. Азербайджанская община нагорно-карабахского региона, азербайджанское население готовы жить вместе с населением армянского происхождения”. Об этом во время брифинга для дипломатического корпуса в Университете ADA сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан был готов предпринять шаги мирным путем.

“К сожалению, армянская сторона отрицала даже существование азербайджанской общины. Мы еще раз призываем армянскую сторону предпринять шаги в направлении диалога армянской и азербайджанской общин”, - сказал он.