Попустительство Пашиняна: Мецаморская АЭС может взлететь на воздух наш комментарий
Устаревшая Мецаморская атомная электростанция Армении продолжает угрожать региональной экологической безопасности. В рамках подписанного в феврале 2015 года в Москве соглашения «О предоставлении кредита на экспорт правительству Армении для финансирования работ по продлению срока эксплуатации атомной станции на территории Армении» Россия предоставила кредит в размере 270 млн долларов и 30 млн долларов в качестве гранта на продление срока эксплуатации действующего блока Армянской АЭС. Хотя мировая общественность, в том числе США и Евросоюз (не говоря уже о соседних странах), неоднократно настаивала на закрытии станции.
Эксперты однозначно утверждают, что Мецамор - это бомба, которая может взорваться в любой момент. Станция, построенная в 1980 году в особо сейсмическом районе Армении всего в 16 км от турецкой границы, не отвечает современным требованиям безопасности. Об этом заговорили сразу после разрушительного землетрясения силой в 6,8 балла, произошедшего в Армении 7 декабря 1988 года. Развал СССР и тяжелый период начала 90-х временно сняли вопрос с повестки. Но уже с начала текущего столетия он вновь актуализировался. Дошло до того, что Запад предлагал Еревану весьма приличную компенсацию, но армянская столица по традиции встала в позу, почувствовав свою значимость. Хотя этих средств хватило бы не только на долгосрочный импорт электроэнергии, но и строительство ряда ГЭС, что с учетом избытка в стране водных ресурсов было бы более эффективно. В документе Еврокомиссии «Восточное партнерство: цели новой политики после 2020 года» также даны рекомендации по энергетической политике и ядерной энергетике.
Но эгоистично воинствующий пыл руководства страны не допускает и мысли о возможности чисто человеческого подхода к столь опасному вопросу, о решении его в пользу человечества, в том числе и своего народа. Ведь наличие дышащей на ладан АЭС представляет угрозу не только для населения ее злейших врагов - Турции и Азербайджана, но и самих армян. Имеются и недостаточно официальные данные о том, что неумелое управление АЭС и преступные отклонения от норм при утилизации отходов грозят перерасти в региональную экологическую катастрофу. А по некоторым данным, Армения давно закапывает радиоактивные отходы в оккупированной Нагорно-Карабахской зоне Азербайджана.
Ну, с отходами, скажем, Азербайджан сам разберется после освобождения оккупированных территорий. А что же будет с самой АЭС, которая имеет системное значение для Армении, но продолжает угрожать всему региону? Думалось, что очередной российский кредит хоть на время поможет решить проблему мецаморского инвалида. Но, как утверждает газета «Голос Армении», Никол Пашинян – большой мастер всячески тормозить реализацию капитальных инфраструктурных проектов, имеющих стратегическую для Армении значимость. С приходом Пашиняна к власти и эта программа заглохла, что стало причиной отказа от оставшейся части российского кредита. Правительство предполагает осуществить эмиссию ГКО для привлечения в предстоящие 3 года 63,2 млрд драмов (около $131 млн). И питает надежды, что образованная в результате внутреннего долга сумма в качестве бюджетного кредита будет предоставлена АЭС как минимум на тех же условиях, что и российский кредит.
Однако армянское издание предало анафеме «обоснование» премьера. Невозможно привлечь путем выпуска ГКО финансовые средства «на лучших условиях», чем российский кредит (3% годовых), процентные выплаты будут как минимум в 2-3 раза выше. Средневзвешенная доходность по размещенным на первичном рынке в прошлом году гособлигациям составила 9,05%, а сегодня, в условиях высокой турбулентности на рынках, внутренний долг наверняка окажется еще дороже. Пашинян собирается приобрести на рынке необходимые товары по конкурентной, по его логике, более низкой стоимости. Но, как известно всем, кроме, наверное, главы правительства, на этой станции стоит реактор «советского» образца, и необходимые для модернизации АЭС устройства, приборы и пр. можно приобрести только в России.
Можно долго и пространно рассуждать об этой скандальной истории, в которой больше политики, чем экономической эффективности. Но ясно одно – Мецаморская АЭС нуждается в срочном ремонте. Вернее, даже не вся АЭС, а только второй ее реактор. Первый после спитакского землетрясения, когда на несколько лет была остановлена вся станция, впоследствии так и не запустили. Но и осуществление ремонтных работ сегодня находится под очень большим вопросом. На продолжение ремонтных работ, по разным оценкам, требуется около 100 млн долларов. Таких денег у Еревана, отказавшегося от российского кредита, нет. Гособлигации Армении, которые и без того вызывали большие сомнения, после пораженческой войны, развязанной пашиняновской кликой, вряд ли будут пользоваться большим спросом.
Судьба АЭС тем временем повисла на волоске, а армянское правительство, несмотря на глобальные предупреждения и ратифицированные международные документы, до сих пор не демонстрирует конструктивную позицию по выполнению взятых на себя обязательств и продолжает подвергать опасному риску человечество и природу. В начале июня 2019 года СМИ Армении сообщили, что работа АЭС приостановлена на 110 дней для проведения ремонта и модернизации. Затем с 1 июля по 3 сентября 2020 года работу приостановили еще на 65 дней ввиду мер предосторожности. Теперь, нет сомнения, настала пора снова продлить этот срок. Такие инициативы по псевдоремонту пытаются скрыть серьезность потенциальной катастрофы, которую может вызвать АЭС. А назревающие в стране волнения грозят надолго заморозить и без того запаздывающий ремонт реактора, который может взорваться в любой момент. И решение этого вопроса уже не в компетенции Азербайджана, мировая общественность должна наконец сказать свое веское слово.