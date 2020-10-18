Устаревшая Мецаморская атомная электростанция Армении продолжает угрожать региональной экологической безопасности. В рамках подписанного в феврале 2015 года в Москве соглашения «О предоставлении кредита на экспорт правительству Армении для финансирования работ по продлению срока эксплуатации атомной станции на территории Армении» Россия предоставила кредит в размере 270 млн долларов и 30 млн долларов в качестве гранта на продление срока эксплуатации действующего блока Армянской АЭС. Хотя мировая общественность, в том числе США и Евросоюз (не говоря уже о соседних странах), неоднократно настаивала на закрытии станции.

Эксперты однозначно утверждают, что Мецамор - это бомба, которая может взорваться в любой момент. Станция, построенная в 1980 году в особо сейсмическом районе Армении всего в 16 км от турецкой границы, не отвечает современным требованиям безопасности. Об этом заговорили сразу после разрушительного землетрясения силой в 6,8 балла, произошедшего в Армении 7 декабря 1988 года. Развал СССР и тяжелый период начала 90-х временно сняли вопрос с повестки. Но уже с начала текущего столетия он вновь актуализировался. Дошло до того, что Запад предлагал Еревану весьма приличную компенсацию, но армянская столица по традиции встала в позу, почувствовав свою значимость. Хотя этих средств хватило бы не только на долгосрочный импорт электроэнергии, но и строительство ряда ГЭС, что с учетом избытка в стране водных ресурсов было бы более эффективно. В документе Еврокомиссии «Восточное партнерство: цели новой политики после 2020 года» также даны рекомендации по энергетической политике и ядерной энергетике.

Но эгоистично воинствующий пыл руководства страны не допускает и мысли о возможности чисто человеческого подхода к столь опасному вопросу, о решении его в пользу человечества, в том числе и своего народа. Ведь наличие дышащей на ладан АЭС представляет угрозу не только для населения ее злейших врагов - Турции и Азербайджана, но и самих армян. Имеются и недостаточно официальные данные о том, что неумелое управление АЭС и преступные отклонения от норм при утилизации отходов грозят перерасти в региональную экологическую катастрофу. А по некоторым данным, Армения давно закапывает радиоактивные отходы в оккупированной Нагорно-Карабахской зоне Азербайджана.

Ну, с отходами, скажем, Азербайджан сам разберется после освобождения оккупированных территорий. А что же будет с самой АЭС, которая имеет системное значение для Армении, но продолжает угрожать всему региону? Думалось, что очередной российский кредит хоть на время поможет решить проблему мецаморского инвалида. Но, как утверждает газета «Голос Армении», Никол Пашинян – большой мастер всячески тормозить реализацию капитальных инфраструктурных проектов, имеющих стратегическую для Армении значимость. С приходом Пашиняна к власти и эта программа заглохла, что стало причиной отказа от оставшейся части российского кредита. Правительство предполагает осуществить эмиссию ГКО для привлечения в предстоящие 3 года 63,2 млрд драмов (около $131 млн). И питает надежды, что образованная в результате внутреннего долга сумма в качестве бюджетного кредита будет предоставлена АЭС как минимум на тех же условиях, что и российский кредит.