Латвия оплакивает жертв Гянджи наша корреспонденция
Латвия последовательно поддерживает Азербайджан в его справедливой борьбе за возвращение суверенитета над оккупированными территориями. В этой балтийской стране с тревогой следят за происходящим в ходе освободительной войны.
С возмущением здесь восприняли очередное преступление армянской армии против человечности — ракетные удары по мирным городам и селам Азербайджана, в результате которых погибли невинные люди.
У посольства Азербайджана в Латвийской Республике в воскресенье стихийно возник народный мемориал. Сюда рижане несли цветы, зажигали свечи, разместили фотографии разрушенных жилых домов и пострадавших людей, в том числе детей, в результате обстрела армянами города Гянджа. В социальных сетях латвийских пользователей распространяется запись с хэштегом #stoparmenianaggression.
Множество красных гвоздик, детские игрушки у ограды посольства — красноречивые символы солидарности и сострадания латвийцев азербайджанскому народу в тяжелый час.