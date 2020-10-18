Латвия последовательно поддерживает Азербайджан в его справедливой борьбе за возвращение суверенитета над оккупированными территориями. В этой балтийской стране с тревогой следят за происходящим в ходе освободительной войны.

С возмущением здесь восприняли очередное преступление армянской армии против человечности — ракетные удары по мирным городам и селам Азербайджана, в результате которых погибли невинные люди.