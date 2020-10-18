Хикмет Гаджиев сравнил освобожденные города Джебраил и Физули с Гадрутом

«Азербайджанская армия освободила поселок Гадрут от оккупации. Мы можем видеть, что все здания, гражданские объекты находятся в нетронутом состоянии. Однако, если посмотреть на снимки освобожденных от оккупации Физулинского и Джебраильского районов, можно увидеть, что они полностью разрушены». Об этом сегодня на брифинге для представителей дипломатического корпуса в Университете АДА сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что смотреть на эти снимки очень трудно: «На видео мы видим, что в Физули было трудно найти даже нормальное здание, чтобы водрузить флаг Азербайджана. Все это – результат разрушительной политики Армении. Это пример того, что Армения проявляет агрессию против мирного населения, а также против истории. Однако после освобождения поселка Гадрут Азербайджанская армия не тронула ни одно здание, гражданские объекты также остались в нормальном состоянии».