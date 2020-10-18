Война за освобождение Нагорного Карабах а от оккупации показала преимущество Азербайджана благодаря применению беспилотных летательных аппаратов, точность которых в воздушной разведке и нанесении ударов доказала верность курса на модернизацию армии. Некоторые страны продолжают разработки этого вида вооружений. Только что из источника Naked science стало известно, что Китай испытал новую систему залпового запуска ударных беспилотников.

В демонстрационном ролике, длиной в минуту, видно, что она смонтирована на базе бронеавтомобиля и внешне напоминает систему залпового огня «Град». В этой батарее 48 стволов. Цель изобретателей — одновременный запуск множества беспилотников.

В тексте комментария к видеосюжету говорится, что «исследовательская организация Chine Academy of Electronics and Information Tachnology (CAEIT) во время испытаний осуществила запуск дрона из коробчатой установки, размещенной на базе легкого тактического автомобиля». В то же время сообщается, что пока что неизвестно название новинки китайского оборонпрома, как и назначение комплекса.

Эксперты тем не менее, отмечают, что новый БПЛА похож на существующий боеприпас CH-901, производящийся компанией China Poly Defence. Этот дрон запускается из переносной или передвижной «трубы», напоминающей известные мобильные зенитно-ракетные установки. Такие дроны, по мнению военных специалистов, можно использовать в целях разведки или для поражения наземных целей.

На видео есть также кадры запуска беспилотников с борта вертолета — они выстреливаются один за другим в воздух, сами дроны, при этом вылетают из запущенной «трубы»-снаряда, «расправляют крылья» и выполняют боевое задание, управляемые оператором дистанционно.

Нет сомнения, что эта новинка китайских разработчиков привлечет внимание оборонных ведомств и их коллег в разных странах мира.