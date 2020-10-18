Ильхам Алиев: Я готов приехать в Москву, а Пашинян-Сорос нет

При этом глава Азербайджана заявил, что в Баку "готовы для любых контактов". "И в данном случае я приглашения такого не получал, поэтому это вопрос не ко мне. Много раз лично президент России Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того, как власть в Армении перешла в руки условного "Сороса", такие контакты прекратились", - пояснил Алиев.

"Мы всегда готовы встретиться и в Москве, и в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования", - сказал Алиев в ответ на вопрос, готов ли он сам приехать в Москву, чтобы встретиться со своим визави при посредничестве РФ.

Представители Баку готовы к переговорам по Нагорному Карабах у с армянской стороной в Москве или любом другом месте. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев .

По словам главы Азербайджана, Россия всегда играла важную роль в урегулировании конфликта. "Для этого есть объективные причины - как исторического характера, так и географического. А также причины того, что Россия на протяжении многих десятилетий в нашем регионе активно действует и существует высокий уровень взаимодействия. Поэтому мы готовы для любых контактов", - подчеркнул он.

Алиев напомнил, что, когда поступило предложение организовать встречу министров иностранных дел, азербайджанская сторона сразу согласились. "Это тоже говорит о нашей позиции, ведь тогда Азербайджанская армия уже успешно освободила часть стратегических территорий. Было уже больше десяти дней, как длился конфликт, и уже практически было ясно всем, кто на что способен. Предположить дальнейший ход боевых действий было не очень трудно. Но, несмотря на это, мы не стали тянуть время или отказываться. Мы сказали: "Да, мы готовы".

Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан остается приверженным базовым принципам Минской группы ОБСЕ по урегулированию проблемы вокруг Нагорного Карабаха.

"Мы привержены базовым принципам, о которых я уже говорил", - подчеркнул Алиев. "Это возврат территорий, оккупированных армянской стороной, переговоры по будущему Нагорного Карабаха, возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, в том числе в Нагорный Карабах, в Шушу. Все это написано в базовых принципах, и армянская сторона на разных этапах давала согласие на все это", - отметил президент Азербайджана.

"В базовых принципах написано о том, что открываются все коммуникации, и не только Лачинский коридор. Также открываются коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Армянская сторона должна была предоставить гарантии безопасности этого коридора. Открываются коммуникации на границе между Арменией и Азербайджаном", - сказал Алиев.

Он отметил, что "также предполагалось, что Армения будет иметь беспрепятственный наземный доступ на территорию Российской Федерации, которого она сейчас не лишена, но через Азербайджан это делать намного удобнее, и это не зависит от погодных условий, от снегопада в горах и так далее". "То есть все это часть компромиссного пакета, который предполагал деоккупацию азербайджанской территории, возврат азербайджанских беженцев во все земли, из которых они были изгнаны, не только в 7 районов, но и на территорию Нагорного Карабаха - до начала конфликта там проживало 25% всего населения азербайджанцев. И конечно же, беспрепятственный доступ между Нагорным Карабахом и Арменией через Лачинский коридор. Мы еще раз подтверждаем эту позицию", - заключил Алиев.