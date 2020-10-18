Джейхун Байрамов: Армения использует перемирие, чтобы вернуть утраченные позиции

Как сообщили в пресс-службе МИД, Джейхун Байрамов проинформировал министра иностранных дел Франции о нарушениях со стороны ВС Армении во второй раз после официального объявления о прекращении огня.

Между министрами иностранных дел Азербайджана и Франции - Джейхуном Байрамовым и Жан-Ивом Ле Дрианом состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе.

Байрамов отметил, что интенсивный обстрел азербайджанских позиций и попытки нападения в Физулинском, Джебраильском и Гадрутском направлениях ясно свидетельствуют, что Армения не соблюдает режим прекращения огня и нацелена на возврат потерянных позиций на оккупированных территориях Азербайджана.

Министр отметил, что, нарушая режим гуманитарного прекращения огня, Армения еще раз демонстрирует пренебрежение к международным обязательствам.

В свою очередь министр Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важность применения режима гуманитарного прекращения огня, отметив необходимость неотложных переговоров по существу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Министр Дж.Байрамов отметил, что, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана является важным условием обеспечения мира в регионе.