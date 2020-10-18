Ильхам Алиев: Азербайджан готов остановить военные действия, если Армения примет принципы ОБСЕ

При этом он возложил ответственность за срыв переговорного процесса на армянскую сторону. "Недавно армянское руководство вновь выступило с очень опасными заявлениями, фактически отвергающими базовые принципы. Вся деятельность нового армянского руководства была направлена на то, чтобы сорвать переговорный процесс. Я уже говорил об их многочисленных заявлениях, провокационных действиях и атаках на мирное население Азербайджана. Поэтому, если армянская сторона наконец осознает, что путь военных провокаций ведет их к катастрофе, мы готовы вновь приостановить военные действия и решить вопрос за столом переговоров", - отметил он.

"То, что ситуация до сих пор в горячей фазе - не наша вина. Я неоднократно говорил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования, которые были выработаны многолетним переговорным процессом. Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя конструктивно на переговорном треке, но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ", - сказал Алиев, отвечая на вопрос, видит ли он шанс на возвращение к согласованному в Москве перемирию или оно уже окончательно провалилось.

Глава Азербайджана также подчеркнул, что Баку привержен тем обязательствам, которые берет на себя в рамках контактов со своими партнерами. "И с самого начала, и в процессе переговоров по урегулированию конфликта мы всегда опирались на международное право и нашу приверженность решению конфликта мирным путем. Те обязательства, которые взял на себя Азербайджан после переговоров в Москве, мы стремились выполнять, - подчеркнул Алиев. - Но, к сожалению, Армения грубо нарушила режим перемирия - не прошло и 24 часов, как был атакован спящий город Гянджа".

По словам главы Азербайджана, удар был целенаправленно нанесен по жилым кварталам, и после первой атаки было много погибших и раненых.

"То есть Армения демонстративно нарушила перемирие, тем самым проявив неуважение к посредникам и своим обязательствам, которые были взяты после таких длительных переговоров в Москве, - считает Алиев. - После того, как были согласованы условия прекращения огня с целью обмена пленными и телами погибших, Армения нарушала режим прекращения огня и на поле боя. Но, видимо, этого им показалось недостаточно, и они атаковали город Гянджа. Кстати, два дня назад ночью они вновь это сделали. Это очень подлое преступление, это международный терроризм. И то, что мировое сообщество единогласно осудило это кровавое преступление, говорит о том, что просто так им это с рук не сойдет".

Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев убежден, что время для переговоров о размещении в Нагорном Карабахе международных миротворческих сил или так называемых наблюдателей еще не настало.

Он напомнил, что данный вопрос значится в самом конце согласованных ранее Минской группой базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "Тогда, когда будут урегулированы уже все вопросы, связанные с деоккупацией, тогда предполагалось присутствие иностранных миротворческих сил. Но поскольку не были согласованы основные вопросы, требующие урегулирования, то к этому вопросу стороны так и не подошли", - рассказал президент.

"Я уверен в том, что в рамках формата сопредседательства этот вопрос должен быть согласован, - продолжал Алиев. - После того, как он будет согласован, он должен быть представлен сторонам. То есть это все предполагалось и в базовых принципах. Потому что не мы же будем определять, кто будут - миротворцы или, как их сейчас хотят назвать, наблюдатели. Это будет предложение со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ. А Азербайджан и Армения со своей стороны могут либо заветировать ту или иную страну, либо согласиться".

"Но дело даже не в том, согласится Азербайджан или не согласится, - подчеркнул президент. - Нам надо знать мандат, кто является поручителем, функции, место расположения, деятельность. Они что, будут стоять на горах или в чистом поле и наблюдать, кто куда стреляет? Это опасно, во-первых. Во-вторых, в случае, скажем, как преподносится нам, для того, чтобы наблюдать, кто нарушил перемирие. Даже если будет определено, кто нарушил перемирие - дальше что? Что, этих людей будут привлекать к ответственности? Будут какие-то уголовные дела? Поэтому нужно в первую очередь определить порядок имплементации базовых принципов".

"Если мы увидим с армянской стороны, что они скажут: да, мы признаем территориальную целостность Азербайджана, второе - мы привержены базовым принципам, третье - мы согласны на вывод войск с оккупированных территорий, - тогда давайте будем обсуждать вопрос наблюдателей. Я думаю, что быстро это может быть согласовано. Тем не менее мы с армянской стороны не услышали об их готовности вывести войска с оккупированных территорий. Как только это произойдет, тогда вопрос уже о так называемых наблюдателях может быть рассмотрен".