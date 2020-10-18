Ильхам Алиев о боевиках и переброске вооружения из России

Кроме того, президент подчеркнул, что Азербайджанская армия показала свою боеспособность как на поле битвы, так и в плане технического вооружения. "Нами практически уничтожен основной военно-технический потенциал Армении, который был расположен на оккупированных территориях", - заявил он. "Это террористы сделали? Откуда-то из Сирии приехали? Или же сегодня, когда наша армия освобождает территории, где там кто видел этих террористов? Это наши солдаты и офицеры. У нас 100 тысяч бойцов в регулярной Азербайджанской армии, не считая резервистов. Мы даже мобилизацию не объявили. Зачем? Нам не нужно", - заявил Алиев. По его словам, в Азербайджане объявлена частичная мобилизация, но резервистов используют в основном "для обеспечения мониторинга и контроля над уже освобожденными территориями".

По словам Алиева, такие утверждения безосновательны. "Мы просили представить нам конкретные факты, конкретные доказательства того, что здесь нами приглашены какие-то террористы. До сих пор, кроме слов, никаких фактов нам представлено не было, ни мне как президенту, ни руководителям наших спецслужб, ни руководителям министерства обороны. Ни одного факта. Ну хорошо, если такие факты есть, если это заявляется, почему же нам этого не представляют? Ссылаются на какие-то газетные публикации. Сейчас все, что хочешь, можно написать", - сказал Алиев.

Азербайджан располагает собственной боеспособной армией и не имеет необходимости вовлекать в конфликт кого-либо еще. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , комментируя в интервью ТАСС провокационные сообщения армянской стороны о переброске в зону конфликта боевиков с Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ливии.

"Поэтому фактов нет. Необходимости нет. Есть только одни сплетни, слухи. Ни одна страна с нашей стороны в конфликт не вовлечена, никаких террористов с нашей стороны нет", - подчеркнул Алиев.

Ильхам Алиев также заявил, что в Баку считают, что российское вооружение, которое, по информации властей Азербайджана, перебрасывается в Армению, может попадать туда контрабандным путем без ведома российских властей, и призывают Москву разобраться с происходящим.

"Мы доводили до российской стороны беспокойство о том, что в период активной фазы противостояния осуществляется переброска огромного количества вооружений из российских городов на территорию Армении. У нас есть данные, у нас есть карты полетов, у нас есть тип вооружений. И это все до российской стороны было доведено", - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что в Баку предполагают, что эти поставки осуществляются контрабандным путем. "Мы выразили предложение российской стороне, что это делается контрабандным путем. Потому что нам трудно поверить, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и как страна, которая должна сохранять нейтралитет, так же как и Франция, и США, в период активной фазы конфликта вооружала армянскую сторону", - добавил президент Азербайджана.

"По нашим данным, в этой схеме замешаны крупные российские предприниматели армянского происхождения, в этом замешаны известные торговцы оружием, которые находятся под международными санкциями. И наше обращение к российской стороне было, в том числе, направлено на то, чтобы разобрались с этим вопросом. Потому что если контрабандным путем, как говорится, cash - наличными деньгами оплачивается и транспортируется российское вооружение, то надо разобраться, как такое может быть", - отметил Алиев.

Он добавил, что Баку располагает информацией и может опубликовать номенклатуру этих поставок. "Мы при необходимости можем также и в публичном пространстве опубликовать номенклатуру поставок в Армению со стороны России за это время. Какими транспортными судами это доставлялось, какими авиакомпаниями это доставлялось. Это сейчас доставляется в основном незаконно", - сказал он.

Азербайджанский лидер напомнил, что власти страны в связи с этой ситуацией обратились в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО). "Мы обратились в ИКАО официально, Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось в ИКАО с тем, что транспортными судами определенных компаний, это все есть у нас и, кстати, в прессе тоже, под видом гуманитарных грузов и грузов МЧС в Армению доставляется смертоносное вооружение. И поскольку и Грузия, и Иран закрыли свое воздушное пространство для военных грузов, используются вот такие вот контрабандные методы", - сказал Алиев.