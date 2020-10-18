Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам фото
18 октября, в День государственной независимости Азербайджана, Nar в очередной раз поддержал граждан, проживающих на прифронтовых территориях.
Для облегчения общения людей, проживающих в прифронтовых зонах, Nar раздал гражданам тысячи карты оплаты и другие предметы, а также трехцветный флаг для повышения духа победы. В то же время группе людей, вынужденных расположиться во временных убежищах вследствие бомбежек со стороны противника, была выдана зимняя одежда.
Ранее Nar загрузил 100 минут внутри страны и 100 SMS на баланс всем своим абонентам, находящимся в прифронтовых зонах. Nar считает своим долгом проведение разных социальных проектов для поддержания соотечественников.
В компании уверены, что благодаря силе и мужеству Азербайджанской армии наш народ завершит эту битву победой и наши оккупированные земли будут освобождены! Победа за нами!