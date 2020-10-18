Китай впереди планеты всей: как Пекин восстанавливает экономику

Как пишет BBC News, свежая статистика показала, что китайская экономика - третья в мире после американской и европейской - растет все увереннее благодаря тому, что самая населенная страна на планете сумела обуздать эпидемию коронавируса и несколько месяцев назад вернуться почти что к нормальной жизни, пока страны Запада бьются со второй волной и готовятся к новому спаду деловой активности.

Китай сообщил в понедельник, что его экономика выросла почти на 5% за июль-сентябрь, вдобавок к росту на 3,2% в предыдущем, весеннем квартале (апрель-июнь). Таким образом Китай отыграл исторический провал первого квартала, когда страна первой в мире приняла удар пандемии и экономика усохла на 6,8% в годовом выражении, хотя почти полвека она даже не задумывалась о падении и росла темпами до 15% в год.

В Китае уже несколько месяцев микроскопическая заболеваемость коронавирусом, и не только производство, но и потребление - самая пострадавшая от пандемии часть экономики - бодро возвращаются на докризисные уровни. Китайцы ходят в магазины, на работу и ездят по всей стране.

Бурное восстановление производства и потребления в Китае - хорошие новости для развитых индустриальных экономик, прежде всего Германии, которые продают китайцам машины и оборудование, а также для производителей сырья: нефти, газа, руды.

Такими темпами Китай может оказаться единственной крупной экономикой планеты, которая завершит вирусный 2020 год ростом.