Баку направит ноту протеста Германии

Азербайджан направит ноту протеста МИД Германии в связи с незаконным визитом в Нагорный Карабах депутатов Бундестага из ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По словам Л.Абдуллаевой, 18 октября этого года делегация, в составе которой были четыре представителя AfD (Штеффен Котре, Штефан Койтер, Андреас Галау, Андреас Калбиц), совершила незаконный визит в Нагорный Карабах, находящийся под оккупацией Армении.

«Эти члены AfD является представителями группы, ведущей агитацию в пользу Армении. Кроме этого, эти лица отличаются своими нацистскими и антисемитскими заявлениями», - подчеркнули в МИД.

Ведомство указывает, что все четверо указанных лиц в 2019 году уже совершали незаконный визит в Нагорный Карабах и за это были включены в «черный список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан».

Имена политиков AfD фигурируют в связи с частыми незаконными поездками не только на оккупированные земли Азербайджана, но и в другие конфликтные зоны на постсоветском пространстве.

Посольство Азербайджана в Германии в связи с незаконной поездкой Штеффена Котре, Штефана Койтера, Андреаса Галау и Андреаса Калбица на оккупированные территории направит ноту в МИД ФРГ, письма протеста в Бундестаг и Ландтаг Бранденбурга.