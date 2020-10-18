У коронавирусов нашли уязвимое место

Вызвавший пандемию коронавирус SARS-CoV-2 схож с вирусами SARS-CoV-1 и MERS-CoV и имеет схожие слабые места, которые могут позволить создать эффективный лекарственный препарат против них, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью ученых Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия.

В материале, опубликованном в журнале Science, отмечается, что проблема традиционных противовирусных средств заключается в их воздействии на вирусные ферменты, которые мутируют и вырабатывают устойчивость к лекарствам. Эффективнее воздействовать на белки, которые отвечают за репликацию вируса.

Ученые выявили более 300 белков, вырабатываемых заражаемой клеткой, которые взаимодействуют с указанными группами коронавирусов. Из них на количество вирусных частиц в организме влияют около 20.

«Среди них — рецепторный белок Tom70, он участвует в перемещении белковых молекул из цитозоля в митохондрии и активации митохондриальных сигнальных белков. Таким образом, Tom70 помогает коронавирусам, однако при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b этот фермент может использоваться в качестве лекарственной мишени для противовирусных препаратов широкого спектра действия, отмечают исследователи», — пишет агентство.