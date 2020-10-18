Посол Узбекистана: я в шоке от увиденного в Гяндже

Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов заявил, что в шоке от увиденного в Гяндже, где в результате ракетных ударов вооруженных сил Армении погибли мирные жители.

«Благодаря инициативам и поддержке Администрации президента и МИД Азербайджана, я вместе со своими зарубежными коллегами несколько раз посетил город Гянджа и ряд районов страны. В ходе этих поездок я воочию убедился о тяжелых последствиях ракетных ударов. Я в шоке от всего увиденного: самое печальное - это то, что гибнут ни в чем не повинные люди», - цитирует Интерфакс-Азербайджан заявление Ашрафханова.

По мнению посла, больших жертв от ракетных ударов по Гяндже удалось избежать благодаря оперативному реагированию компетентных органов Азербайджана.

«Хотелось бы отметить, что руководство Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан (парламент) также выразило озабоченность в связи с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха и человеческими жертвами, особенно среди мирного населения Азербайджана. Одновременно хотел бы вновь подтвердить принципиальную позицию Узбекистана, которая заключается в том, что необходимо скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта при безусловном соблюдении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в соответствии с известными резолюциями Совета Безопасности ООН», - заявил узбекский посол.