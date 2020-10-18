На Луне построят 4G сеть

Отмечается, что на Луне планируют построить базу к 2028 году. Реализацией проекта будет заниматься Bell Labs - дочерняя компания Nokia - вместе с инжиниринговой компанией Intuitive Machines.

Bell Labs получит от NASA 14,1 млн долларов для работы над проектом. В космическом агентстве заявили, что сеть 4G обеспечит на Луне более надежную связь, чем радиосигналы. Как и на Земле, лунную сеть 4G планируют со временем модернизировать до стандарта 5G, пишет издание Корреспондент.net.

Также сообщается, что в Bell Labs придумали технологию, которая позволяет делать вышки меньшего размера. Диапазон их сигнала более ограниченный, чем у традиционных, но они потребляют меньше энергии и больше подходят для перевозки в космическом аппарате. На Земле вышки Bell Labs применяют для создания сетей 5G.

На создание технологий, которые потребуются для решения этой задачи, агентство выделило 370 млн долларов. Их получат компании, работающие над решениями в области беспроводной связи, производства электроэнергии, робототехники и тому подобное.