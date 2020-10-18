Али Асадов рассказал Мустафе Шентопу об успехах армии Азербайджана

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, премьер-министр Али Асадов отметил, что под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева армией Азербайджана освобождены от оккупации два города, один поселок и 71 село. Было также отмечено, что в сложное для Азербайджана время все турецкое руководство, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поддержало Азербайджан. Премьер-министр выразил признательность за оказанную помощь как от своего имени, так и от имени правительства.

Премьер-министр Али Асадов отметил, что в прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном увеличился на 33%, за восемь месяцев этого года, несмотря на пандемию, рост составил 8%. Премьер-министр отметил успешное продолжение совместных энергетических проектов, реализуемых Турцией и Азербайджаном, а также поздравил турецкую сторону с открытием запасов газа в Черном море.

Премьер-министр Али Асадов подчеркнул важность железнодорожного проекта Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа и газопровода Турция-Нахчыван, а также эффективную работу медицинских работников Турции и Азербайджана в период пандемии.