Али Асадов рассказал Мустафе Шентопу об успехах армии Азербайджана
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился сегодня с делегацией турецкого парламента во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.
Как сообщили в пресс-службе Кабмина, премьер-министр Али Асадов отметил, что под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева армией Азербайджана освобождены от оккупации два города, один поселок и 71 село. Было также отмечено, что в сложное для Азербайджана время все турецкое руководство, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, поддержало Азербайджан. Премьер-министр выразил признательность за оказанную помощь как от своего имени, так и от имени правительства.
Премьер-министр Али Асадов отметил, что в прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном увеличился на 33%, за восемь месяцев этого года, несмотря на пандемию, рост составил 8%. Премьер-министр отметил успешное продолжение совместных энергетических проектов, реализуемых Турцией и Азербайджаном, а также поздравил турецкую сторону с открытием запасов газа в Черном море.
Премьер-министр Али Асадов подчеркнул важность железнодорожного проекта Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа и газопровода Турция-Нахчыван, а также эффективную работу медицинских работников Турции и Азербайджана в период пандемии.
Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, в свою очередь, отметил, что у лидеров Азербайджана и Турции есть традиция совершать первые визиты в страны друг друга, подчеркнув, что он также после избрания спикером нанес свой первый визит именно в Азербайджан.
Председатель Великого национального собрания Турции осудил нападения Армении на мирных жителей Азербайджана и сказал, что планирует посетить подвергшийся ракетным ударам город Гянджа.
Было отмечено, что в Турции подкомитет парламентского комитета по правам человека расследует нарушения прав человека в зонах боевых действий, включая Нагорный Карабах, и будет подготовлен отчет о преступлениях против человечности, совершенных Арменией против мирного населения Азербайджана.