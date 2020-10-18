Путин: ООН альтернативы нет
Организация Объединенных Наций (ООН) остается безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам торжественного вечера, посвященного 75-летию ООН.
Российский лидер напомнил, что организация призвана укреплять мир и безопасность, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций, обеспечению устойчивого социально-экономического развития и защиты прав человека.
«ООН была и остается безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнерского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством», — приводятся слова главы российского государства на сайте Кремля.