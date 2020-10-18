Помощник президента: мы говорим свое слово на поле боя

Азербайджанская Республика - это в первую очередь государство, которое полагается на свою силу. Вооруженные Силы Азербайджана достойно отвечают армянской армии на поле боя, заявил журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, после теракта, совершенного в ночь на 18 октября в Гяндже, Вооруженные силы Азербайджана уничтожили большое количество военной техники и личного состава армянской армии: "Мы говорим свое слово на поле боя. Это, как сказал президент Ильхам Алиев, показывает основное различие между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан не воюет с гражданским населением".

Хикмет Гаджиев отметил, что "события в Гяндже осудили в Европейском Союзе, они выразили соболезнования. Мы ценим это. Также на место происшествия отправились действующие в Азербайджане послы... Генеральный секретарь ООН сделал заявление. Но в первую очередь мы полагаемся на себя. Дело Азербайджана - правое, оно основывается на международном праве. Азербайджан, исходя из своего права на самоборону, закрепленного в Уставе ООН, принимает необходимые меры против государства-агрессора и оккупанта".