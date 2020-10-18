В МВД Чили сообщили, что более сотни полицейских пострадали в ходе масштабных акций протеста в Чили, передает телеканал 24horas.

В столице Чили Сантьяго во время протестной акции подожгли две церкви. Об этом сообщает El Mundo.

Отмечается, что 18 октября было зафиксировано 15 случаев грабежа, повреждены 50 автомобилей и несколько полицейских участков. Ранены 116 карабинеров. Сообщается также о гибели одного человека. По данным замминистра внутренних дел и общественной безопасности Хуана Франсиско Галли, по всей стране из-за различных инцидентов арестованы 580 человек.

Reuters пишет, что изначально мирные демонстрации переросли в беспорядки к концу дня: увеличилось число случаев насилия, начались грабежи в супермаркетах, столкновения с полицией. На некоторых дорогах выросли горящие баррикады, демонстранты также сожгли две церкви.

Таким образом протестующие "отметили" годовщину начала антиправительственного движения. В 2019 году протесты начались в октябре и продлились до середины декабря. Люди требовали реформ систем пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования. В их ходе более 30 человек погибли, тысячи пострадали.