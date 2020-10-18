На бразильском телеканале рассказали о войне в Карабахе

В передаче было отмечено, что мультикультурализм является государственной политикой Азербайджана, и представляемый Гусейновым Центр пропагандирует эту модель во многих странах мира, в том числе и в Бразилии.

На бразильском телеканале REBE был продемонстрирован цикл посвященных Азербайджану передач. Как сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в Бразилии, в последней из них выступил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гусейнов, где он поделился деятельностью Центра и планами сотрудничества с Бразилией.

Отвечая на вопрос журналистки Фабианы Сейхан о процессах, происходящих в регионе, Гусейнов сказал, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является самой большой угрозой миру и мультикультурализму в регионе, и что некоторые международные круги пытаются придать ему религиозный или этнический характер.

Было отмечено, что за нагорно-карабахским конфликтом фактически скрываются территориальные притязания Армении, и в результате этой агрессии вот уже более тридцати лет земли Азербайджана находятся под оккупацией, около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и земли.

Посол Э.Полухов, в свою очередь, выразил глубокую признательность зрителям этой серии передач, отметив, что этими передачами освещаются практически все сферы отношений между нашими странами.

В своем интервью Э. Полухов рассказал о новой агрессии армян против Азербайджана, отметив, что Азербайджан освободит свои земли на основе норм и принципов международного права.