Новая встреча Джейхуна Байрамова и Мнацаканяна

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся с госсекретарем Майком Помпео в Вашингтоне в пятницу, 23 октября, сообщает haqqin.az со ссылкой на влиятельное американское издание POLITICO.

Отмечается, что пока неизвестно, состоится ли двусторонняя встреча министров двух стран или же официальные лица США попытаются созвать трехстороннее заседание. «Но их визиты в один день сигнализируют о том, что США активизируют свои усилия по смягчению возобновившегося конфликта», - пишет издание.

Согласно документам правительства США, с которыми ознакомилось американское издание, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретится с Помпео в пятницу утром. После этого состоится встреча Помпео с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов не исключил возможности встречи министров Армении и Азербайджана во время их пребывания в Вашингтоне.