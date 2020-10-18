Итальянцев призвали не расслабляться

Группы посетителей ресторанов сокращаются до шести человек, и после 18:00 обслуживание в них будет только за столиками. Старшеклассники будут позже начинать учебный день, конференции и фестивали откладываются, приостанавливаются занятия контактными видами спорта.

В воскресенье премьер-министр Джузеппе Конте обратился к нации по телевидению, на лице у него была маска. Он сказал, что хочет избежать нового всеобщего локдауна, и призвал всех не забывать делать то, что зависит от них: "Самые эффективные меры - это по-прежнему все самое простое: маски, дистанция и мытье рук. Мы должны обратить особое внимание на ситуации, в которых мы расслабляемся и забываем об осторожности: во время встреч с семьей и друзьями. В этих ситуациях мы должны быть начеку".

В воскресенье в Италии зарегистрировали 11 705 новых случаев коронавируса. Предыдущий рекорд был днем ранее, в субботу (10 925 случаев). В начале пандемии Италия была одной из наиболее сильно пострадавших стран - по количеству смертей из европейских стран ее опередила только Великобритания.