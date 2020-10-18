Сегодня днем, 19 октября, в армянскую столицу прибыл очередной подозрительный рейс. По сообщениям армянских СМИ, в 12:17 в Ереване совершил посадку самолет авиакомпании Qatar Airways. В Армению доставлено свыше ста тонн подозрительного груза. В сообщении указывается, что самолет летел из Лос-Анджелеса и перевозил «гуманитарный груз, предусмотренный для мирных жителей Карабах а».

В аэропорту Еревана продолжают совершать посадку самолеты, которые под видом гуманитарных грузов поставляют в Армению вооружение.

Примечательно, что самолет должен был вылететь еще 15 октября и пролететь через воздушное пространство Турции. Однако Турция из-за основательных подозрений закрыла воздушный коридор самолету, доставившему, по всей видимости, под видом гуманитарного груза вооружение. Спустя четыре дня этот самолет все же совершил посадку в аэропорту Звартноц.

Haqqin.az ранее неоднократно писал о том, что в Армению под видом гуманитарного груза на гражданских самолетах поставляется вооружение. На днях азербайджанские военные в качестве трофеев захватили минометные снаряды, произведенные в Ираке. Эти снаряды около 10 дней назад были доставлены самолетами из Сулеймании (Иракский Курдистан) в Ереван, а затем оказались в Нагорном Карабахе. Также известно о поставках вооружения путем контрабанды из России.

Haqqin.az также сообщал об официальном обращении азербайджанского правительства в ИКАО - Международную организацию гражданской авиации с ходатайством о расследовании фактов поставок вооружения в Армению с использованием зарегистрированных армянским правительством гражданских воздушных судов.

Сегодня, 19 октября, в интервью ТАСС азербайджанский президент Ильхам Алиев коснулся вопроса поставки вооружения в Армению контрабандным путем. И призвал правительства сопредельных стран взять под контроль контрабандную поставку вооружения.