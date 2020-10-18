В Иране рекорд смертности от COVID-19 за сутки
За последние 24 часа в Иране 337 человек скончались от последствий коронавируса COVID-19. Это новый антирекорд и на 85 больше, чем за сутки до того, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Минздрава страны в понедельник.
По данным представителя иранского Минздрава Симы Садат Лари, таким образом, общее число смертей людей с коронавирусом в стране достигло отметки в 30 712.
"В последние дни мы наблюдаем беспрецедентный рост смертности от заболевания", - сказала Лари в эфире иранского телевидения.
Кроме того, за последние 24 часа в Иране диагностировали 4 251 новый случай коронавируса. Всего в Иране с начала пандемии зафиксировали 534 631 заражение COVID-19.
Как сообщают иранские СМИ, органы здравоохранения предупредили, что в случае, если жители страны перестанут следовать правилам по борьбе с коронавирусом, ежесуточный прирост летальных исходов инфицированных может достичь 600.
С 3 октября в столице страны Тегеране ужесточены ограничения: закрыты школы, мечети, магазины, рестораны и иные общественные заведения. Кроме того, обязательно использование масок, в случае нарушения этого правила выписывают штраф.