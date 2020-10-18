В Иране рекорд смертности от COVID-19 за сутки

За последние 24 часа в Иране 337 человек скончались от последствий коронавируса COVID-19. Это новый антирекорд и на 85 больше, чем за сутки до того, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Минздрава страны в понедельник.

По данным представителя иранского Минздрава Симы Садат Лари, таким образом, общее число смертей людей с коронавирусом в стране достигло отметки в 30 712.