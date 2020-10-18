Выпущенные армянами снаряды вызвали пожары
Грубо нарушая режим гуманитарного прекращения огня, армянские вооруженные силы продолжают обстреливать из установок тяжелой артиллерии и ракетами густо населенные пункты, гражданские объекты в Азербайджане, в том числе индивидуальные и многоквартирные дома, хозяйства, разрушая их и вызывая пожары. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МЧС.
Так, снаряд, выпущенный вооруженными силами Армении, попал в дом жителя Тертерского района, возник пожар. Вызванные наряды Государственной противопожарной службы МЧС потушили пожар и предотвратили его распространение на близлежащие здания.
Пожар от снаряда, упавшего на другой частный дом в Тертерском района, предотвратить не удалось из-за интенсивного обстрела.
Снаряд, выпущенный вооруженными силами Армении на территорию Дашкесанского района, вызвал возгорание кустарников в лесной зоне. Противопожарные силы потушили пожар и предотвратили его распространение на прилегающую территорию.
В сообщении ведомства отмечается, что МЧС сейчас работает в усиленном режиме.