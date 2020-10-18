Ученый: в Карабахе армянами уничтожены редкие растения

На оккупированных территориях Азербайджана в результате агрессии Армении уничтожен 21 вид эндемиков Азербайджана, 82 вида эндемиков Кавказа, а также сотни редких и находящихся на грани вымирания растений. Об этом сказал директор Института дендрологии Национальной академии наук Азербайджана член-корреспондент НАНА Тофик Мамедов.

Ученый отметил, что международные конвенции запрещают уничтожение этих видов растений.

Член-корреспондент НАНА обратил внимание, что ученые и исследователи института готовы внести вклад в охрану окружающей среды, обеспечение развития генофонда, расширение биоразнообразия на территории освобожденного от армянской оккупации Карабаха, обладающего богатой флорой и фауной.