Трамп заявил, что уверен в своей победе

Президент США Дональд Трамп признался, что еще недавно не был уверен, что будет переизбран на предстоящих президентских выборах, сообщает Bloomberg.

«Мы собираемся победить. Я бы не сказал этого вам может две или три недели назад», — приводит агентство слова Трампа, сказанные им во время телефонной конференции с представителями своего предвыборного штаба.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что избирательный штаб Трампа готовится потерпеть поражение на выборах.

Согласно последним данным политологического портала Real Clear Politics (RCP, «По-настоящему ясная политика»), соперник республиканца, кандидат на пост президента от демократов Джозеф Байден опережает нынешнего американского лидера в среднем на 8,9 п.п. по популярности среди избирателей. В последнее время этот показатель, который основывается на проводимых социологических исследованиях разных организаций в стране, держится в районе 9,5 п.п. в пользу демократа. Кроме того, Байден лидирует почти во всех «колеблющихся штатах», где уровень популярности кандидатов от демократов и республиканцев традиционно приблизительно равен.