Новые трофеи Азербайджанской армии видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры, на которых показаны новые трофеи, захваченные азербайджанскими солдатами в Физулинском и Джебраильском направлениях.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеокадры, на которых показаны новые трофеи, захваченные азербайджанскими солдатами в Физулинском и Джебраильском направлениях.
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