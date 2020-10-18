Армения, забудь про инвестиции! наш комментарий
Недавно армянские СМИ сообщили, что министр транспорта, связи и информационных технологий страны Акоп Аршакян наложил вето на крупный инвестиционный проект. Проживающий в России предприниматель Артур Ерзнкян планировал запустить нового (четвертого по счету) оператора мобильной связи, в связи с чем и хотел инвестировать в сферу ИКТ страны 200 млн долларов. Причем он готов был взять обязательство сделать связь для абонентов очень доступной, а для жителей приграничных районов – почти бесплатной.
Но министр Аршакян не дал разрешения на реализацию проекта. И внимание СМИ привлек не столько сам факт отказа, сколько его формулировка. А заявил он буквально следующее: это помешает существующим трем операторам и будет невыгодной самому инвестору. Заботу армянского министра о предпринимателе армянского происхождения можно истолковать по-разному. Но армянские СМИ в один голос заявили: «Вот почему Армения остается последней в регионе по объемам инвестиций, и по этому показателю значительно уступает Азербайджану и Грузии».
Столь «сердечную заботу» министра о предпринимателе со стороны вряд ли можно понять, но нас заставило припомнить недавний инцидент в соседней стране доклад азербайджанского Центра экономических реформ и коммуникаций на тему «Cтоит ли инвестировать в Армению?!». Доводы Центра разбивают распространенную на мировом уровне ложную информацию о комфортных условиях в Армении для привлечения иностранных финансовых ресурсов. Масштабную кампанию армянского агитпропа, которая действительно может вызвать интерес у иностранных инвесторов, Центр разбивает в пух и прах своими фактами, обоснованными конкретными цифрами. И делает это весьма профессионально.
Так, макроэкономические перспективы Армении не сулят инвесторам ничего хорошего. Общие экономические показатели, высокий внешний долг, дефицит счета текущих операций приводят к нарушению экономической стабильности в стране, что, в свою очередь, ставит под риск доходность вложенных инвестиций. Неслучайно влиятельное международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с «ВВ-» до «В+». Это уже говорит о том, что платежеспособность страны по обязательствам чрезвычайно чувствительна к ухудшению экономической и деловой среды, о наличии риска дефолта. По прогнозам агентства, в этом году экономика Армении сократится до 6,2%, а соотношение общего госдолга к ВВП повысится до 6,9% и к концу 2021 года достигнет 65,6%. А по отчету «Doing Business» Всемирного банка Армения утвердилась на самой нижней позиции (47) в регионе.
Но дело не только в макроэкономике. Армения с точки зрения логистики является страной с самыми ограниченными возможностями в регионе.
Отсутствие прямого выхода к морю, отдаленность от международных логистических проектов и закрытые при этом границы с двумя соседними странами из-за оккупационной политики в отношении Азербайджана еще больше усугубляют эти ограничения и увеличивают транспортные расходы. А тут еще и сокрушительные поражение в боях за Карабах. Пойдет ли на такие риски и расходы инвестор? Вряд ли, во всяком случае до тех пор, пока Ереван не пересмотрит свою агрессивную политику.
Этому не способствует и слабый инвестиционный потенциал Армении, где очень низки основные показатели, которые учитываются при вложении прямых иностранных инвестиций. В частности в стране не удовлетворяются такие требования, как показатель эффективности инвестиций, наличие ресурсов, объем стратегических активов, наличие специализированной рабочей силы и возможностей выхода на внешние рынки. Негативная макроэкономическая среда бедной ресурсами и низким уровнем стратегических активов страны уже достаточны, чтобы инвесторы не останавливали свой выбор на ней. А наличие проблем с выходом на внешние рынки из-за логистических ограничений, недостаток рабочей силы в связи с депопуляцией населения и высокой эмиграцией отрицательно влияют на эффективность инвестиций, вкладываемых в Армению. Небольшая площадь земель, пригодных для сельского хозяйства, большая отдаленность рынков экспорта снижают потенциал страны и в этой сфере.
Кроме того, внесенная в список первых 25 стран по неэффективной борьбе с коронавирусом, Армения доказала ограниченность институциональных ресурсов. Неспособный вести эффективную борьбу с COVID-19 Ереван поставил в тяжелое положение все сферы экономики, страна отличилась самым высоким уровнем заражения и потерь в регионе. По соотношению смертности от вируса на каждые миллион человек населения Армения на 23-ой ступени в мире, а среди постсоветских стран занимает первое место. И эта тенденция продолжается.
А если прибавить к этому и нестабильную политическую среду, то риски инвесторов еще больше повышаются. Неадекватная внешняя политика правительства и прямое воздействие этой политики на компании-инвесторы затрудняет прогнозирование долгосрочных рисков инвестиционной деятельности, осуществляемой в стране. Армяне часто не выказывают толерантности и в отношении инвесторов, что затрудняет их деятельность. А правительство избегает защиты прав инвесторов. Преднамеренное притеснение инвесторов из определенных стран и применение санкций к ним - часть предвзятой политики Еревана. Достаточно отметить длительное беззаконие, творимое в отношении Lydian International. Акционеры уходят из компании, разрабатывающей золотой рудник в Амулсаре, акции ее перестали торговаться на фондовой бирже в Торонто. А Европейский банк реконструкции и развития вышел из проекта.
К тому же инвестиции способствуют агрессивной оккупационной политике, которую Ереван ведет в отношении Азербайджана. Инвестиции, налоги и сборы, уплачиваемые в госбюджет, поддерживают политику экономического милитаризма страны. Но сегодня ход боевых действий показывает неразумность инвестиций не только в оккупированные территории, но и саму Армению.