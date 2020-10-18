Недавно армянские СМИ сообщили, что министр транспорта, связи и информационных технологий страны Акоп Аршакян наложил вето на крупный инвестиционный проект. Проживающий в России предприниматель Артур Ерзнкян планировал запустить нового (четвертого по счету) оператора мобильной связи, в связи с чем и хотел инвестировать в сферу ИКТ страны 200 млн долларов. Причем он готов был взять обязательство сделать связь для абонентов очень доступной, а для жителей приграничных районов – почти бесплатной.

Но министр Аршакян не дал разрешения на реализацию проекта. И внимание СМИ привлек не столько сам факт отказа, сколько его формулировка. А заявил он буквально следующее: это помешает существующим трем операторам и будет невыгодной самому инвестору. Заботу армянского министра о предпринимателе армянского происхождения можно истолковать по-разному. Но армянские СМИ в один голос заявили: «Вот почему Армения остается последней в регионе по объемам инвестиций, и по этому показателю значительно уступает Азербайджану и Грузии».

Столь «сердечную заботу» министра о предпринимателе со стороны вряд ли можно понять, но нас заставило припомнить недавний инцидент в соседней стране доклад азербайджанского Центра экономических реформ и коммуникаций на тему «Cтоит ли инвестировать в Армению?!». Доводы Центра разбивают распространенную на мировом уровне ложную информацию о комфортных условиях в Армении для привлечения иностранных финансовых ресурсов. Масштабную кампанию армянского агитпропа, которая действительно может вызвать интерес у иностранных инвесторов, Центр разбивает в пух и прах своими фактами, обоснованными конкретными цифрами. И делает это весьма профессионально.

Так, макроэкономические перспективы Армении не сулят инвесторам ничего хорошего. Общие экономические показатели, высокий внешний долг, дефицит счета текущих операций приводят к нарушению экономической стабильности в стране, что, в свою очередь, ставит под риск доходность вложенных инвестиций. Неслучайно влиятельное международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с «ВВ-» до «В+». Это уже говорит о том, что платежеспособность страны по обязательствам чрезвычайно чувствительна к ухудшению экономической и деловой среды, о наличии риска дефолта. По прогнозам агентства, в этом году экономика Армении сократится до 6,2%, а соотношение общего госдолга к ВВП повысится до 6,9% и к концу 2021 года достигнет 65,6%. А по отчету «Doing Business» Всемирного банка Армения утвердилась на самой нижней позиции (47) в регионе.

Но дело не только в макроэкономике. Армения с точки зрения логистики является страной с самыми ограниченными возможностями в регионе.