США продолжают пополнять черный список по Ирану

Соединенные Штаты включили в черный список по Ирану двух граждан КНР, одного жителя Австралии, а также шесть китайских и одну австралийскую организацию. Об этом говорится в заявлении американского минфина, передает ТАСС.

Рестрикции против китайских граждан и организаций были введены за оказание поддержки иранской транспортной компании IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines), которая якобы помогает ВС Ирана.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.