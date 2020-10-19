«В этой музыке слышны голоса жертв государственного террора Армении» видео
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter видеороликом, рассказывающим о военных преступлениях Армении против мирных жителей Азербайджана.
«Военные преступления Армении против невинных мирных жителей и детей в короткометражном фильме под музыку из «Списка Шиндлера». Наряду с душераздирающими кадрами в этой музыке слышны голоса ни в чем не повинных детей, матерей, дочерей и сестер, ставших жертвами государственного террора Армении», - говорится в публикации помощника президента.
#Armenia's #warcrimes against innocent civilians and kids in short film accompanied by music from 'Schindlers List'. Along with the heartbreaking pictures this music resonates voice of innocent kids, mothers, daughters and sisters who become victim of Armenia's state terror. pic.twitter.com/7VITwWpkPp— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 19, 2020