«В этой музыке слышны голоса жертв государственного террора Армении» видео

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter видеороликом, рассказывающим о военных преступлениях Армении против мирных жителей Азербайджана.

«Военные преступления Армении против невинных мирных жителей и детей в короткометражном фильме под музыку из «Списка Шиндлера». Наряду с душераздирающими кадрами в этой музыке слышны голоса ни в чем не повинных детей, матерей, дочерей и сестер, ставших жертвами государственного террора Армении», - говорится в публикации помощника президента.

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