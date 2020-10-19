Министр забыла о включенном микрофоне и назвала премьера «дебилом»

Ранее глава минтруда Чехии Яна Малачова, полагая, что микрофон выключен, заявила в конце интервью ЧТВ, что премьер Бабиш сделал в стране "бордель", и назвала его за это дебилом. Позднее это отдельно вышло на ЧТВ и попало в интернет. Высказывание Малачовой было связано с тяжелой ситуацией в стране в связи с резким ростом числа больных COVID-19.

Глава Минтруда Чехии Яна Малачова не должна извиняться за то, что назвала премьера Андрея Бабиша дебилом, это был подвох со стороны Чешского телевидения (ЧТВ), заявил первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек.

"Если бы это высказывание было под запись (для эфира), то она должна была бы извиниться. Но в данном случае это был подвох со стороны ЧТВ", - сказал Гамачек, который в руководстве правительства представляет возглавляемую им Чешскую социал-демократическую партию, членом которой является Малачова, передает РИА Новости.

По словам Гамачека, для извинений нет повода, а ЧТВ, как он считает, специализируется на том, что делает вид, что камера отключена, а потом ждет, "на чем поймать политика". "Такая журналистика за гранью", - подчеркнул первый вице-премьер.

Сама Малачова заявила журналистам, что допустила цитируемое выражение в эмоциях.

В свою очередь пресс-секретарь ЧТВ Каролина Блинкова заявила журналистам, что руководство канала изучает возникшую ситуацию.