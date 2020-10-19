В Испании изолируют целый регион из-за коронавируса

Власти провинции Наварра на севере Испании приняли решение ввести ограничения на въезд и выезд из всего региона для сдерживания распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного правительства в понедельник, 19 октября.

Отмечается, что ограничения вступят в силу 22 октября и будут действовать до 4 ноября.

"Основной объявленной мерой является ограничение въезда и выезда из автономного сообщества", – говорится в пресс-релизе. Кроме того, власти Наварры решили временно закрыть все кафе и бары.

С начала пандемии в Наварре с населением около 650 тысяч человек было выявлено около 25,8 тысячи заболевших.