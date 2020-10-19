Одна из старейших бирж мира на грани выживания

Одна из старейших торговых площадок мира — Лондонская биржа цветных металлов (LME) — оказалась на грани выживания из-за пандемии коронавируса и введенных для борьбы с ней ограничений, сообщает Bloomberg.

Самое известное ее подразделение закрыто как минимум до 2021 года. Торговый зал, известный как The Ring («Кольцо»), был закрыт в марте по требованию властей, ограничивших максимальное количество участников публичных мероприятий. До того времени он оставался одним из немногих в мире, где торги по-прежнему проводились путем озвучивания заявок. В большинстве бирж голосовые торги заменены электронными, которые можно проводить из любой точки мира через интернет, пишет Лента.ру.