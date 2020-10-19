Идеологический и культурный центр Гянджинского гарнизона Министерства обороны продолжает пропагандистскую и агитационную деятельность с целью повышения боевого духа военнослужащих.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что в рамках этой деятельности с большим энтузиазмом продолжается проект "Письмо солдату". Письма, адресованные личному составу ВС гражданами страны, производят хорошее впечатление на военнослужащих. Они же, в свою очередь, выражают благодарность всем, кто принимает участие в акции в поддержку армии.

Агитационно-пропагандистская группа круглосуточно доставляет письма солдатам, сражающимся за освобождение от оккупации наших земель. Кроме того, запущен проект "Письмо солдату онлайн".