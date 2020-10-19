Представляете, какая забота о собственном народе. Додуматься же надо – не допускать население к кредитам. И не только население. Рост процентных ставок повлечет отказ от кредитов и бизнеса – дорогие кредиты никому не нужны. А чтобы избранники этого народа должным образом поняли всю «глубину заботы» центробанка страны об избирателях, Ерицян попытался объяснить им это научным образом, его слова мы приводим без изменений.

Центробанки многих стран мира снижают свои учетные ставки, чтобы поднять ослабшую на фоне пандемии коронавируса экономику. Низкие ставки приводят к удешевлению кредитов, что способствует оживлению экономики в целом. Идут на этот шаг даже в тех случаях, когда падает курс национальной валюты. А вот Центробанк Армении буквально накануне войны поднял процентные ставки по кредитам.

- Это закон экономики, - говорит замглавы банка. - Когда повышаются процентные ставки по кредитам, спрос на них уменьшается, а когда снижаются, то спрос увеличивается. Если условия по кредитам нелогичным образом смягчить, не учитывая при этом имеющиеся риски, или вовсе предоставить заемщикам отпуск по кредитам, то спрос существенно увеличится, и это в будущем может создать серьезные угрозы и проблемы, так как платежеспособность у заемщиков разная. У кого-то она высокая, у кого-то нет. Так что этот путь, как показывает международный опыт, ведет к кризисам. Политические и популистские подходы вынуждают банки устанавливать низкие процентные ставки по кредитам, и банки вынуждены снижать процентные ставки по кредитам, не учитывая при этом возможные риски. В конечном итоге мы все платим за это в виде повышения налогов.

Трудно поверить, что замглавы центробанка Армении говорит вызубренными из учебников экономики прошлого столетия цитатами. Даже при самой высокой платежеспособности населения центробанки США, Евросоюза, Японии и других ведущих стран мира держат процентные ставки в районе 0% или даже ниже – в отрицательной зоне. И как только эти державы подняли свои экономики на недостижимый для Еревана уровень при таких «политических и популистских подходах»?! Более того, однозначно можно сказать, что высоких процентных ставок придерживаются как раз слабые экономики в страхе падения курса своих национальных валют. И не надо вешать лапшу на уши ни депутатов, ни собственного народа. Вовсе не заботой о них вызвано принятое центробанком Армении решение о повышении процентной ставки, а слабостью собственной экономики и неустойчивостью нацвалюты – драма.

Но задуматься об этом простым армянам не дают. Исполнительный директор Союза банков Армении Сейран Саркисян тут же заявляет, что банковская система страны продолжает пользоваться доверием большинства граждан. Мол, отношение общества к банковской системе может быть разным, во многом базируясь на целостности той информации, которой располагают граждане (а граждане как раз располагают конечной информацией – ред.). Негативное отношение определённой категории граждан к коммерческим банкам связано с трудностями, с которыми они сталкиваются, в том числе и вследствие пандемии. Однако, уверен он, банковская система в Армении находится сегодня на том же уровне, что и иностранные банковские системы в своих странах.

Сравнение, прямо скажем, беспрецедентное. На словах, конечно, можно приравнять банковские системы Армении и, скажем, США или ЕС, но надо же ведь и совесть иметь. А свою логику Саркисян объясняет просто - невзирая на сложности, банковская система пользуется доверием большинства, о чем свидетельствует тот факт, что население продолжает хранить свои финансовые сбережения в банках. Как будто у населения остается другой выбор.