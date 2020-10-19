Армян хотят оставить и без кредитов запоздалый комментарий
Центробанки многих стран мира снижают свои учетные ставки, чтобы поднять ослабшую на фоне пандемии коронавируса экономику. Низкие ставки приводят к удешевлению кредитов, что способствует оживлению экономики в целом. Идут на этот шаг даже в тех случаях, когда падает курс национальной валюты. А вот Центробанк Армении буквально накануне войны поднял процентные ставки по кредитам.
И поднял, как отметил в ходе парламентских слушаний зампредседателя Центробанка Нерсес Ерицян, сознательно. Причем цель банка, по его словам, заключается в сокращении объема выдачи кредитов заемщикам, то есть это делается специально, чтобы снизить кредитную нагрузку населения.
Представляете, какая забота о собственном народе. Додуматься же надо – не допускать население к кредитам. И не только население. Рост процентных ставок повлечет отказ от кредитов и бизнеса – дорогие кредиты никому не нужны. А чтобы избранники этого народа должным образом поняли всю «глубину заботы» центробанка страны об избирателях, Ерицян попытался объяснить им это научным образом, его слова мы приводим без изменений.
- Это закон экономики, - говорит замглавы банка. - Когда повышаются процентные ставки по кредитам, спрос на них уменьшается, а когда снижаются, то спрос увеличивается. Если условия по кредитам нелогичным образом смягчить, не учитывая при этом имеющиеся риски, или вовсе предоставить заемщикам отпуск по кредитам, то спрос существенно увеличится, и это в будущем может создать серьезные угрозы и проблемы, так как платежеспособность у заемщиков разная. У кого-то она высокая, у кого-то нет. Так что этот путь, как показывает международный опыт, ведет к кризисам. Политические и популистские подходы вынуждают банки устанавливать низкие процентные ставки по кредитам, и банки вынуждены снижать процентные ставки по кредитам, не учитывая при этом возможные риски. В конечном итоге мы все платим за это в виде повышения налогов.
Трудно поверить, что замглавы центробанка Армении говорит вызубренными из учебников экономики прошлого столетия цитатами. Даже при самой высокой платежеспособности населения центробанки США, Евросоюза, Японии и других ведущих стран мира держат процентные ставки в районе 0% или даже ниже – в отрицательной зоне. И как только эти державы подняли свои экономики на недостижимый для Еревана уровень при таких «политических и популистских подходах»?! Более того, однозначно можно сказать, что высоких процентных ставок придерживаются как раз слабые экономики в страхе падения курса своих национальных валют. И не надо вешать лапшу на уши ни депутатов, ни собственного народа. Вовсе не заботой о них вызвано принятое центробанком Армении решение о повышении процентной ставки, а слабостью собственной экономики и неустойчивостью нацвалюты – драма.
Но задуматься об этом простым армянам не дают. Исполнительный директор Союза банков Армении Сейран Саркисян тут же заявляет, что банковская система страны продолжает пользоваться доверием большинства граждан. Мол, отношение общества к банковской системе может быть разным, во многом базируясь на целостности той информации, которой располагают граждане (а граждане как раз располагают конечной информацией – ред.). Негативное отношение определённой категории граждан к коммерческим банкам связано с трудностями, с которыми они сталкиваются, в том числе и вследствие пандемии. Однако, уверен он, банковская система в Армении находится сегодня на том же уровне, что и иностранные банковские системы в своих странах.
Сравнение, прямо скажем, беспрецедентное. На словах, конечно, можно приравнять банковские системы Армении и, скажем, США или ЕС, но надо же ведь и совесть иметь. А свою логику Саркисян объясняет просто - невзирая на сложности, банковская система пользуется доверием большинства, о чем свидетельствует тот факт, что население продолжает хранить свои финансовые сбережения в банках. Как будто у населения остается другой выбор.