Леонид Швец, автор haqqin.az 01:39

Украина следит за активными боевыми действиями в Нагорном Карабахе с особым вниманием, куда пристальнее, чем другие страны. Это понятно: у нас тоже аннексировали часть территории, и общество не готово с этим смириться. Хотя ведутся какие-то вялотекущие переговоры о мирном урегулировании в рамках тоже Минской группы, только другой, мало кто заблуждается об их результативности, и военное решение проблемы при удобном случае совсем не снято с повестки дня. Таким удобным случаем для Украины будет наличие неких гарантий, что при освобождении своей земли ей не придется столкнуться с кадровыми частями российской армии, как это произошло в 2014 и 2015 годах и вынудило заключить невыгодные перемирия: Минск-1 после поражения под Иловайском и Минск-2 после отхода от Дебальцево. За шесть лет войны украинская армия несоизмеримо усилилась и приобрела бесценный боевой опыт, но Украина и Россия все равно остаются в разных военных лигах. Боевые возможности сепаратистов из «ДНР» и «ЛНР» без прямой поддержки России не создадут больших проблем для вооруженных сил Украины при освободительной операции.

Собственно, потеря такой поддержки в целом обессмыслит существование этих квазигосударственных образований, и вопрос возврата аннексированных территорий станет вопросом техники, как дипломатической, так и военной, ведь никакой другой задачи сепаратистами, кроме присоединения к России, никогда не ставилось. Куда сложнее вопрос Крыма, который был включен в состав Российской Федерации, это настоящая головоломка для будущих дипломатов и политиков, нынешним с ней не справиться. Поскольку боевые действия на востоке Украины не утихают, ежедневно зримый опыт войны в Нагорном Карабахе учитывается не только на перспективу, но и в текущем режиме. Системное использование Азербайджаном данных спутниковой разведки, разведывательных дронов и ударных беспилотников производит сильное впечатление, а потому тщательно изучается украинскими военными экспертами и, без сомнения, повлечет соответствующие практические выводы на уровне Генерального штаба и Министерства обороны. По ходу делаются и политические выводы. Недаром 16 октября в Стамбуле состоялась встреча президентов Зеленского и Эрдогана. Успех наступления в Нагорном Карабахе – результат тесного политического и военного сотрудничества Азербайджана с Турцией. Для Украины Турция тоже особый партнер, ведь Анкара не только не признала аннексии Крыма и части Донбасса, она еще и последовательно выступает в защиту прав крымских татар.

Президенты договорились, в частности, «продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Крыма, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины». Кроме того, Турция как член НАТО будет способствовать Украине «в достижении критериев членства в Альянсе, а также совместимости вооруженных сил и НАТО, в том числе путем проведения соответствующих совместных военных учений». Эта встреча ясно дает понять приоритеты Украины в карабахском конфликте. Еще раньше министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что «мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным». В то же время понятны призывы Киева к мирному решению проблемы: если можно обойтись без крови, лучше без нее обойтись. Собственно, об этом постоянно говорит и Ильхам Алиев. В своем недавнем комментарии ТАСС он заявил, что азербайджанская сторона готова «встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». Кто бы не хотел мирного разрешения и прекратить кровопролитие? Видимо, только тот, кто не хочет добровольно отдавать однажды захваченное.