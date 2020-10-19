Уроки Карабаха для Украины взгляд из Киева
Украина следит за активными боевыми действиями в Нагорном Карабахе с особым вниманием, куда пристальнее, чем другие страны. Это понятно: у нас тоже аннексировали часть территории, и общество не готово с этим смириться. Хотя ведутся какие-то вялотекущие переговоры о мирном урегулировании в рамках тоже Минской группы, только другой, мало кто заблуждается об их результативности, и военное решение проблемы при удобном случае совсем не снято с повестки дня.
Таким удобным случаем для Украины будет наличие неких гарантий, что при освобождении своей земли ей не придется столкнуться с кадровыми частями российской армии, как это произошло в 2014 и 2015 годах и вынудило заключить невыгодные перемирия: Минск-1 после поражения под Иловайском и Минск-2 после отхода от Дебальцево. За шесть лет войны украинская армия несоизмеримо усилилась и приобрела бесценный боевой опыт, но Украина и Россия все равно остаются в разных военных лигах. Боевые возможности сепаратистов из «ДНР» и «ЛНР» без прямой поддержки России не создадут больших проблем для вооруженных сил Украины при освободительной операции.
Собственно, потеря такой поддержки в целом обессмыслит существование этих квазигосударственных образований, и вопрос возврата аннексированных территорий станет вопросом техники, как дипломатической, так и военной, ведь никакой другой задачи сепаратистами, кроме присоединения к России, никогда не ставилось. Куда сложнее вопрос Крыма, который был включен в состав Российской Федерации, это настоящая головоломка для будущих дипломатов и политиков, нынешним с ней не справиться.
Поскольку боевые действия на востоке Украины не утихают, ежедневно зримый опыт войны в Нагорном Карабахе учитывается не только на перспективу, но и в текущем режиме. Системное использование Азербайджаном данных спутниковой разведки, разведывательных дронов и ударных беспилотников производит сильное впечатление, а потому тщательно изучается украинскими военными экспертами и, без сомнения, повлечет соответствующие практические выводы на уровне Генерального штаба и Министерства обороны.
По ходу делаются и политические выводы. Недаром 16 октября в Стамбуле состоялась встреча президентов Зеленского и Эрдогана. Успех наступления в Нагорном Карабахе – результат тесного политического и военного сотрудничества Азербайджана с Турцией. Для Украины Турция тоже особый партнер, ведь Анкара не только не признала аннексии Крыма и части Донбасса, она еще и последовательно выступает в защиту прав крымских татар.
Президенты договорились, в частности, «продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Крыма, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины». Кроме того, Турция как член НАТО будет способствовать Украине «в достижении критериев членства в Альянсе, а также совместимости вооруженных сил и НАТО, в том числе путем проведения соответствующих совместных военных учений».
Эта встреча ясно дает понять приоритеты Украины в карабахском конфликте. Еще раньше министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что «мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным». В то же время понятны призывы Киева к мирному решению проблемы: если можно обойтись без крови, лучше без нее обойтись. Собственно, об этом постоянно говорит и Ильхам Алиев. В своем недавнем комментарии ТАСС он заявил, что азербайджанская сторона готова «встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». Кто бы не хотел мирного разрешения и прекратить кровопролитие? Видимо, только тот, кто не хочет добровольно отдавать однажды захваченное.
Еще не так давно при обсуждении вопроса, сколько может длиться война на востоке Украины, приводили в пример Нагорный Карабах: долго, очень долго. Дескать, приготовьтесь к борьбе на десятилетия. И вот мы убеждаемся, как то, что казалось в принципе неразрешимым в обозримом будущем, разрешается прямо на наших глазах. Для многих людей, потерявших надежду вернуться на родину, сообщения об освобожденных азербайджанской армией населенных пунктах поневоле переносятся на их собственную ситуацию, на родные Донецк и Луганск.
Для пророссийских сепаратистов происходящее на Южном Кавказе тоже дает информацию к размышлению. Не рассчитывая на безоговорочную поддержку России, Армения не попала бы в нынешнюю ловушку, из которой уже нельзя выйти с честью. Ведь это такое искушение быть сильным силой «старшего брата». Но ситуация со временем изменилась, и вот «брат», пока тебя бьют, предпочитает оставаться в стороне, не желая ссориться с более важными партнерами – Азербайджаном и Турцией. 102-я база курит бамбук. Придет момент, бросят и нынешних марионеток в Донбассе, потому что так будет выгоднее. Нельзя светить чужим, отраженным светом и считать себя светилом. Жизнь непременно поправит.