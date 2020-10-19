МИД также указывает, что все четверо депутатов в 2019 году совершили незаконный визит в Нагорный Карабах и за это были включены в «черный список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджан».

Как сообщалось ранее, оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана посетили депутаты Бундестага из ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). В заявлении МИД Азербайджана в связи с этим отмечается, что Штеффен Котре, Штефан Койтер, Андреас Галау, Андреас Калбиц «являются представителями группы, ведущей агитацию в пользу Армении. Кроме этого, эти лица отличаются своими нацистскими и антисемитскими заявлениями».

«Московский комсомолец» пишет, что визит немецких депутатов был преподнесен армянскими СМИ как дипломатическая победа, но... «Проблема в том, что эти парламентарии состоят в партии ультраправого толка, и теперь их визит провоцирует новые разговоры о росте неонацистских настроений в республике и в поддерживающей её Армении».

В статье российского издания говорится, что депутаты Бундестага на пресс-конференции в Карабахе заявили о необходимости введения санкций против Турции. «Подобные слова могли бы свидетельствовать о том, что Берлин в конфликте якобы встал на сторону Еревана, однако такой подход выглядит как минимум сомнительным. Состав делегации показателен: все приехавшие парламентарии входят в партию «Альтернатива для Германии». Некоторые СМИ пытаются представить её умеренно правой (или правоцентристской), хотя в целом в мире её расценивают как крайне правую, а, следовательно, националистическую. На родине она пользуется поддержкой в ограниченном числе регионов, отметилась в ряде скандалов, связанных с беспорядками, и претендовать на роль выразителя официальной позиции Берлина не может».

«По мнению NEWS.RU, такая «международная поддержка» работает против Армении, однако Ереван не спешит вносить разъяснения. Причина — активное подогревание кабинетом Пашиняна националистических настроений в республике». Достаточно вспомнить скандал с памятником Гарегину Тер-Арутюняну или Нжде. Считающийся пособником нацистов во времена Второй Мировой войны, он в Армении почитаем как герой, и Пашинян этому не сопротивляется. Более того, он даже открыто идёт на обострение с Москвой, сравнивая Нжде с главой МИД СССР Вячеславом Молотовым», - пишет «МК».

Далее российское издание вспоминает скандал, разразившийся весной этого года из-за опубликованного накануне Дня Победы поста главы армянского правительства в соцсети о своём деде: «По словам Пашиняна, его предок Николай (они полные тёзки) погиб как боец Красной армии. Однако журналисты решили эту информацию проверить в обобщённом банке данных «Мемориала». Этот интернет-портал был создан в 2007 году по инициативе Минобороны Российской Федерации для того, чтобы люди смогли узнать о судьбе своих близких, скончавшихся от ран в лазаретах, пропавших без вести или в плену во время ВОВ — полученная информация по сути носит статус официальной. И согласно ей, некий Николай Пашинян «сотрудничал с врагом, погиб. Дата смерти 29.09.1943». Армянский премьер, несмотря на общественный интерес, так и не удостоил публику внятным комментарием по этому поводу, что лишь подхлестнуло его критиков, считающих политика вполне лояльным к неонацистским настроениям.

Неудивительно, почему Москва в контактах с Ереваном занимает осторожную позицию. Кремль в последние годы крайне ревностно относится к теме Второй Мировой войны, а президент Владимир Путин даже опубликовал в западном СМИ статью о невозможности пересмотра её хода и итогов, и постоянно поднимает эту тему в публичных выступлениях. В этих условиях заигрывания Еревана с неонацистскими силами, на фоне скандала вокруг с Нжде и биографией деда Пашиняна, становятся для армянских властей усугубляющим кризис фактором и добавляют очков Азербайджану, на стороне которого и без того почти всё официальное международное сообщество в вопросе признания принадлежности 20% территорий Карабаха».