Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 04:38

Сумасбродный армянский премьер, теряющий изо дня в день вотум народного доверия, полностью потерял и чувство реальности. Кредит общественной благосклонности Пашиняну иссякает по мере успешного продвижения азербайджанских войск в Карабахе. Азербайджанские войска решили задачу-минимум своей военной кампании – в ходе войсковой операции, почти за 20 дней почти полностью зачищен равнинный Карабах.

Пашинян сильно нервничает, потому что понимает весь драматизм ситуации своего правительства. Ведь успех азербайджанской военной кампании выбил из рук Армении главный спекулятивный аргумент на переговорах – деоккупацию так называемого «пояса безопасности», территорий вне Нагорного Карабаха. Около 30 лет Армения паразитировала на возможности обмена оккупированных прилегающих к нагорной части Карабаха районов на временный статус бывшей НКАО. О двух других горных карабахских районах – Лачине и Кельбаджаре принято было умалчивать, как о следующем этапе урегулирования. Теперь ситуация поменялась кардинальным образом. Армения не только потеряла контроль над равнинным Карабахом, но и отступила из стратегического района самого Нагорного Карабаха – Гадрута. К тому же потеряла в Агдере (Мардакерте) стратегические позиции. А азербайджанские войска все продолжают наступать. И проникли вглубь другого важнейшего района нагорной части – Ходжавенда (Мартуни). При этом, если сегодня остановить войну, обездоленной Армении понадобится не одно десятилетие для восстановление других городов Карабаха, которые уже непригодны для мирной жизни гражданского населения. Военный успех Азербайджана полностью нивелировал минский процесс. Теперь на предметных переговорах, если они конечно же состоятся, сторонам придется начинать с принятия «нулевого варианта», ибо полностью изменен статус-кво, нарушена линия соприкосновения войск. Более того, больше нет основы для поэтапного варианта урегулирования. То, что Армения должна была вернуть Азербайджану еще 22 года назад, то есть равнинный Карабах, Азербайджан отвоевал с помощью новых боевых действий. К тому же, после начала боевых действий и армянская община вынуждено покинула пределы области. Позиции сторон выровнялись. Поскольку азербайджанская община Карабаха была изгнана из своих земель 27 лет назад.

Азербайджан вошел далеко вглубь Нагорного Карабаха. Армении больше нечем бравировать и торговаться. Новая умопомрачительная реальность для армянского правительства такова, что надо решать вопрос статуса Нагорного Карабаха. Больше обсуждать нечего. Причем статуса территории, которая является международно признанной частью Азербайджана. Пашинян, и не один он, а весь армянский политический бомонд загнали себя в тупиковую ситуацию. Армянский премьер ежедневно созывает множество заседаний. Совбез, закрытые слушания парламентских фракций, правительственные консультации… Пашинян выходит из одного заседания, чтобы попасть в другое. И содержание внутриармянских дискуссий не раскрывается. Однако ясно одно, с ограниченными людскими и экономическими ресурсами, лишенный международной поддержки Пашинян уже не сможет переломить ход вдребезги проигранной войны. Пораженческие нотки в выступлениях официальных представителей Минобороны Армении, понимающих в отличие от политиков, что при нынешней протяженности линии фронта Армении не удастся оказать сопротивление азербайджанской армии, говорят о панических настроениях в командовании армянской армии. А безжалостная война подкосила ряды и самого командования. Военная сводка в Армении ежедневно сообщает о гибели генералов, полковников, командиров подразделений… И вот в этой непростой ситуации для Армении, Пашинян продолжает свою глупую бескомпромиссную риторику, прежде вызывавшую злость, а ныне иронию. Российские журналисты спрашивают армянского премьера о его представлении карабахского урегулирования на фоне изменившегося статус-кво. Что отвечает армянский премьер? «Если Азербайджан согласится в вопросе статуса Нагорного Карабаха, то можно сказать, что есть предпосылки для компромисса», - отвечает непринужденно человек, ответственный за поражение своей страны. Вдумайтесь! Предпосылка для компромисса?! Конечно же, это полная потеря чувство реальности и отрицание жестокой для армян реальности. Неужели Пашинян надеется, что при своем грандиозном военно-политическом превосходстве Азербайджан согласится на то, что отвергал еще до начала войны? Спятил, вот тебе милый вино из одуванчиков!

Спрашивается – на что же надеется Пашинян? Чем подпитана его непринужденное спокойствие и мнимая уверенность? Оказывается, Пашинян связывает все свои надежды и помыслы с Россией. На протяжении всей своей сознательной деятельности кондовый антироссийский политик, публично и неоднократно унижавший Кремль, ищет поддержки у державы, с влиянием которой боролся находясь у кормила власти. В самом начале войны, в первые дни азербайджанского контрнаступления, Пашинян пытался включить механизм ОДКБ и добиться ввода российских войск на основе взятых им же под сомнение обязательств военной взаимопомощи. Но осознав, что ОДКБ не имеет права вторгаться на территорию другого суверенного государства - а война идет на международно признанной территории Азербайджана, Пашинян применил другую «тактическую армянскую уловку». Ереван заговорил о необходимости ввода российских войск под ширмой миротворцев. Снова не прошло. Кремль открыто заявил, что миротворческие войска могут быть введены по обоюдному желанию. Как известно, согласно принятым принципам карабахского урегулирования в Минской группе, миротворцы могут войти в регион только после подписания большого политического соглашения. Причем, Кремль дважды устами Пескова открыто дал понять Пашиняну, что миротворцы введены не будут.

И вот Пашинян прибег к новому ухищрению. Армянский премьер в интервью ТАСС предложил России провести в Карабахе антитеррористическую операцию. Возникает естественный вопрос – а против кого Россия будет проводить антитеррористическую операцию? Неужели против регулярной армии Азербайджана?! С каких пор вооруженные силы Азербайджана стали террористической группировкой?! К тому же, насколько мне память не изменяет, Россия и Азербайджан закрепили свои отношения в договоре о стратегическом партнерстве. Но Пашинян с присущей ему сельской иджеванской хитростью утверждает, что какие-то сирийские террористы вплелись в ряды азербайджанской армии. Баку устал повторять – предъявите доказательства! Вот уже несколько недель армянская пропагандистская машина без устали заявляет о тысячах трупах азербайджанских солдат на контролируемых армянами территориях. Если Азербайджан прибег, как уверяет Пашинян к услугам террористов, то среди тысяч, как лживо утверждает Ереван, трупов солдат должен быть хотя бы один сириец?! Не правда ли? Конечно же, международные эксперты озвучили этот напрашивающийся логический вопрос. И вот что ответил крючкообразный пресс-секретарь карабахского гаулейтера Ваграм Погосян. По словам этого умника, ловкие сирийцы тут же уносят свои трупы. Изъять не удалось. Доказательств у карабахского голубчика нет. Глупо, несвязно, алогично, и самое главное – неправдоподобно. Если, как утверждает, армянский агитпроп, в Карабахе воюют тысячи сирийцев, неужели так сложно ликвидировать одного бойца и представить доказательства?! Пашиняну стыдно признать полное разложение армянской армии, отступающей по всей линии фронта. Пашиняну горько признавать победы азербайджанской армии. Пашинян осознает, что покрытое позором поражения его имя войдет в армянские учебники, как политика, открывшего путь к общенациональному поражению.