Пресс-секретарь лидера карабахских сепаратистов: «Ожесточенные бои с азербайджанской армией идут в Губадлинском районе»

Несколько часов назад пресс-секретарь лидера карабахских сепаратистов Ваграм Погосян заявил на своей странице в фейсбуке, что азербайджанская армия подошла к селу Ханлыг (переименованное армянами после оккупации в Ишханадзор) Губадлинского района. Отметим, что Губадлинский район был оккупирован Арменией в 1993 году.

После этого многие пользователи армянского сегмента фейсбука были удивлены стремительным продвижением азербайджанских войск. Армянские власти скрывают от общественности истинное положение дел на линии фронта.

Отметим, что с 2019 года власти оккупационной зоны проводили политику незаконного заселения села Ханлыг. Населенный пункт, из которого были изгнаны азербайджанцы, заселялся сирийскими армянами.