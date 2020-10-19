Минобороны: противник оставляет боевые позиции и отступает

В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией на различных направлениях фронта, были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 танка Т-72, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 1 Д-30 гаубица-пушка и 5 единиц автомобильной техники противника.

В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября с различной интенсивностью продолжались боевые операции против врага, пытавшегося оказать сопротивление на Агдере-Агдамском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлы-Зангеланском направлениях фронта. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции Азербайджанской Армии из стрелкового оружия, минометов и пушек, сообщает Минобороны.

В то же время стало известно, что в результате артиллерийских ударов Азербайджанской Армии на участке обороны 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении имеется большое количество убитых и раненых среди личного состава подразделений противника. Личный состав и боевая техника 1-го мотострелкового батальона полка были полностью выведены из строя. Ликвидированы также заместитель командира полка Овик Мелкумян, другое должностное лицо Гор Мирзоян и командир подразделения спецназа, дислоцированного на полосе обороны полка, капитан Вахаб Асетрян.

В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией, подразделение вооруженных сил Армении, оставив боевые позиции на участке обороны 2-го мотострелкового полка, отступило.

Среди личного состава подразделений противника на участке обороны 5-го горнострелкового полка имеется много убитых и раненых. Сообщается, что среди раненых находится командир роты Норик Агакелян.

Отряд наемников «Легион» и резервисты размещенные в полосе обороны 18-й мотострелковой дивизии, отказались от участия в боях. Стало известно, что эти отряды, понеся большие потери на порученном им участке обороны и не выдержав натиск наших подразделений, массово дезертировали.

Кроме того, разведывательная рота, выведенная на линию обороны 10-й горнострелковой дивизии, понесла потери в живой силе. Рота, потерявшая две трети личного состава, была вынуждена отступить, оставив позиции.

30 военнослужащих личного состава одного из подразделений противника, перешедшего в контратаку в направлении Физулинского района, были уничтожены огневым ударом Азербайджанской Армии.

В результате специальных операций на оборонительном участке 246-го полка также были ликвидированы командир полка полковник Татул Казарян, заместитель командира полка Армен Оганян и командир 3-го батальона полка.