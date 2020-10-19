Трамп назвал главного инфекциониста США идиотом

Президент США Дональд Трамп упомянул главного инфекциониста США в числе «идиотов», дезинформирующих население по поводу пандемии коронавируса. По словам президента, американцы утомлены новостями об эпидемии, передает Chicago Tribune.

«Люди устали от COVID. Я собираю огромные встречи со сторонниками. Людям уже все равно, они говорят "просто отстаньте от нас". Они устали от этого, устали слушать Фаучи и этих идиотов, всех этих идиотов, которые неправильно понимают все это», — приводит издание его слова.

Ранее 19 октября сообщалось, что Фаучи рассказал о своей реакции на заражение президента Дональда Трампа коронавирусом. Он заявил, что совершенно не удивился новостям о болезни американского лидера. Врач объяснил это тем, что наблюдал Трампа в местах столпотворений людей без маски: риск заражения в таком случае высок.